Adana'da bir depoda 28 milyon 150 bin makaron ele geçirildi Adana'da bir depoda 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 12.02.2025 - 09:40 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:40 facebook

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