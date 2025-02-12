Adana'da bir depoda 28 milyon 150 bin makaron ele geçirildi
Adana'da bir depoda 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adana'da bir depoda 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak makaron bulunduğu bilgisi alınan merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir depoya baskın yaptı.
Depoda, 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan Barış A. (45) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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