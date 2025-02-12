Adana'da sanatçı Ferdi Tayfur için mevlit okutuldu

Programa, şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan da katıldı.

Tayfur'un vefatıyla büyük üzüntü yaşadığını belirten Şahanbaz, "Bütün kasetleri, posterleri hemen hemen bende var. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Burada, Tayfur için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cami çıkışında tatlı dağıtıldı.

Sabancı Merkez Camisi'nde akşam namazı öncesi vatandaşlar, yaşamını yitiren ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için bir araya geldi.

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