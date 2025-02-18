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        Adana'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        Adana'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 22:25 Güncelleme: 18.02.2025 - 22:33
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        Adana'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
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        Adana'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Sürücüsü belirlenemeyen 01 AVE 828 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda önce seyir halindeki Aydın U. (52) idaresindeki 01 AUA 337 plakalı elektrikli bisiklete, daha sonra aydınlatma direğine çarptı.

        Hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçarken vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, elektrikli bisiklet sürücüsü Aydın U'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydın U'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden kaçan hafif ticari aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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