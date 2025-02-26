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        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'tan destek çağrısı:

        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün mali sıkıntılardan kurtulması ve yeniden dernek statüsüne geçmesi için çalıştıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 23:53 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:53
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        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'tan destek çağrısı:
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        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün mali sıkıntılardan kurtulması ve yeniden dernek statüsüne geçmesi için çalıştıklarını bildirdi.

        Murat Sancak, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Şubat'ta taraftar liderleriyle istişare toplantısı düzenlediklerini belirterek "Toplantıda önemli olanın sadece Adana Demirspor olduğu vurgulandı ve atılacak adımlar konusunda görüş birliğine varıldı. Adana Demirspor Kulübü Derneği adına yeni oluşturulacak yetkili danışma kurulu, bu süreci yönetecektir. Toplanan paraların yetkileri danışma kurulunda olacak ve benimle istişare ederek kulübün acil borçlarının ödenmesinde ve tahtanın açılması için kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

        Bu sürece destek olacağını aktaran Sancak, şunları kaydetti:

        "Kulüp borçlarının ödenmesinin önü açılırsa (tahmini 30-35 milyon avro) Adana Demirspor Kulübü tekrar dernek statüsüne geçirilecektir. Adana'nın ve yönetimin güç birliği ile derneğe toplanacak tutarın Adana Demirspor'un borçlarında ve gelecekte daha güçlü bir şekilde Süper Lig'e çıkması için kullanılması kararı alınmıştır. İlgili borç tutarı toplanması halinde şirket hisselerini derneğe devredeceğimi ya da toplandığı tutar kadar hisse oranına göre derneğe hisse devri yapacağımı ve borç haricinde herhangi bir talebim olmayacağını taahhüt ediyorum. Maddi ve manevi yaptığım bütün fedakarlıklar Adana Demirspor için feda olsun. Adana'nın tüm dinamiklerini elini taşın altına koymalarını ve Adana şehrine ait olan bu kulübe sahip çıkmalarını ümit ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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