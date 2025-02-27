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        Batman'da aranan FETÖ hükümlüsü Adana'da yakalandı

        Batman'da hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan FETÖ hükümlüsü Adana'da saklandığı çatı katında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:28 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:28
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        Batman'da aranan FETÖ hükümlüsü Adana'da yakalandı
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        Batman’da hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan FETÖ hükümlüsü Adana'da saklandığı çatı katında yakalandı.

        FETÖ’nün Batman’da 2008-2013 yıllarında emniyet yapılanmasında sözde mahrem imam olarak yer aldığı gerekçesiyle yargılanan ve hakkında örgüt yöneticiliği suçundan verilen 7,5 yıl hapis cezası kesinleşen Mehmet Emin Kocaman’ın (47) yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

        Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmayla bu kişinin merkez Sarıçam ilçesindeki bir akrabasına ait müstakil evde saklandığını tespit etti.

        Eve operasyon yapan ekipler, Kocaman'ı saklandığı çatı katında yakaladı.

        Kocaman'ın, söz konusu terör örgütüyle iltisaklı olduğu belirlenerek sınıf öğretmenliğinden ihraç edildiği, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgüte eleman temin ettiği ve mevcut elemanların örgüte olan bağlılığını artırmak için sohbet toplantıları düzenlediği bildirildi.

        Hükümlü Kocaman’ın örgüt üyesi polislere komiser yardımcılığı sınavına ait soruları verdiği ve başka illere tayini çıkan emniyet personelini gittikleri kentlerdeki örgütün sözde mahrem imamlarıyla görüştürdüğü belirtildi.

        Kocaman, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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