        Türk Kızılay yıl sonuna kadar 22 aşevi daha açmayı planlıyor

        YAKUP SAĞLAM - Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "81 İlde 81 Aşevi" projesi kapsamında yıl sonuna kadar 22 aşevi daha açmayı hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Türk Kızılay yıl sonuna kadar 22 aşevi daha açmayı planlıyor

        YAKUP SAĞLAM - Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "81 İlde 81 Aşevi" projesi kapsamında yıl sonuna kadar 22 aşevi daha açmayı hedeflediklerini belirtti.

        Yılmaz, AA muhabirine, aşevi sayısının artırılması için Türk Kızılay şube başkanlıklarıyla projeler geliştirdiklerini söyledi.

        "81 İlde 81 Aşevi" projesini, ramazan ayı çalışmalarıyla birleştirdiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bir başına olanların 'yanı başındayız' dedik. Bunu evinde tek başına yaşayan yaşlılarımız, engellilerimiz, evde yemek pişirecek gücü olmayan vatandaşlarımız için söylüyoruz. Ramazan döneminde elbette ki iftarlarla bu şenlik artıyor, herkese ulaşıyoruz ama ramazan bittikten sonra bu aşevleri hizmetini yılın 365 günü devam ettiriyor."

        Yılmaz, gönüllülerle vatandaşların "gönlüne dokunmaya" devam ettiklerini anlattı.

        - "2026'da 22 aşevini açmanın planını yaptık"

        Başlatılan proje kapsamında hayırseverlerin desteğiyle kısa sürede Türkiye genelinde 46 aşevini hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

        "2026'da 22 aşevini açmanın planını yaptık. Öncesinde 46 aşeviyle başladık, bu sayıya bu sene 22 aşevi eklenmiş olacak. Bu aşevlerinin birçoğu sıfırdan bina şeklinde yapılıyor. Bağışını, yerini bulduğumuz ve ihalesini yaptığımız, inşaatı başlayan aşevleri sene sonuna doğru arka arkaya açılıyor olacak. Biz aslında 2 senenin sonunda 81 ilde en azından her ilde bir tane, bazı illerde ise elbette birden fazla aşevini açmayı hedefliyoruz. Örneğin İstanbul'da minimum 10 tane aşevimizin olması lazım."

        - "Bağışçılarımız emanetlerini büyüklerimize ulaştırabiliyor olacaklar"

        Yılmaz, aşevi çalışmalarının bağışçıların da desteğiyle doğru şekilde ilerlediğini dile getirdi.

        Türk milletinin yardımsever olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bize ne kadar fazla bağış gelirse biz o kadar daha fazla yük ve sorumluluk alıyoruz, koşturuyoruz ama hiç yorulmuyoruz. Aslında daha fazla insana ulaştıkça bizim enerjimiz artıyor. Burada gönüllüler, Kızılay ailesi olarak biz yine bir 'iyilik köprüsü' olmaya talibiz. Büyüklerimizin ellerini öpmeye, kapılarını çalmaya talibiz. Bağışçılarımız da bizler aracılığıyla emanetlerini büyüklerimize ulaştırabiliyor olacaklar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

