Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 12:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Parkı'nda başlayan törende, Vali Mustafa Yavuz, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nazlı Pınar Ünlü, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Tren garında devam eden programda bir gazi, Vali Yavuz'a Türk bayrağı verdi, sonrasında halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ünlü, yaptığı konuşmada, "Pusulamız bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu yoldan bir milim sapmadan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaşlık vizyonunu, cumhuriyet ilkelerini Adana'mızın her mahallesine, sokağına ayrım gözetmeksizin taşımaya kararlıyız." dedi.

        Törene, protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Modacı Eraslan'ın ölümünde yeni görüntüler
        Modacı Eraslan'ın ölümünde yeni görüntüler
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        İlber
        İlber

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay yıl sonuna kadar 22 aşevi daha açmayı planlıyor
        Türk Kızılay yıl sonuna kadar 22 aşevi daha açmayı planlıyor
        Araç ve evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı
        Araç ve evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da kaçak 4 milyon 120 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da kaçak 4 milyon 120 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da bayramda yağmur ve serin hava etkili olacak
        Adana'da bayramda yağmur ve serin hava etkili olacak
        Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 tutuklama
        Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 tutuklama