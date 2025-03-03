Adanaspor Asbaşkanı Baki Aşkan oldu
Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor'da asbaşkanlık görevine Baki Aşkan getirildi.
Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor'da asbaşkanlık görevine Baki Aşkan getirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "İş insanı Sayın Baki Aşkan, Adanaspor'umuzun asbaşkanı olmuştur. Sayın Aşkan'a yeni görevinden başarılar dileriz." denildi.
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