Adana'da cipin çarptığı yaya öldü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Musa G'nin kullandığı 01 BAB 870 plakalı cip, Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Biçer'e (73) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, yayanın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Biçer'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cip sürücüsü de polis ekiplerince gözaltına alındı.
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