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        Adana Valisi Köşger, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:22
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        Adana Valisi Köşger, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti
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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) ziyarette bulundu.

        Köşger, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaret ettiği YEDAM’da yürütülen çalışmalar hakkında Yeşilay Adana Şubesi Başkanı Yunus Emre Yıldırım'dan bilgi aldı.

        YEDAM'da çeşitli bağımlılıklarla ilgili sorunlar yaşayan vatandaşlara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlandığını belirten Köşger, "YEDAM sosyal hizmet uzmanları ve klinik psikologları tarafından verilen desteklerle bu konuda sorun yaşayan vatandaşlarımızın yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı olunuyor ayrıca aile ve yakınlarına da destek verilerek bozulan yaşam düzenlerinin onarılması ve ilişkilerinin sağlıklı devam etmesi sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

        Bağımlılıkla mücadelede bilinçlendirme ve rehabilitasyonun büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Köşger, Yeşilay’ın bu alandaki çalışmalarını çok önemsediklerini belirtti.

        Vali Köşger, sağlıklı bir toplum için özveriyle çalışan YEDAM görevlilerine teşekkür etti.

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