Adana'da "kraliçe arı ilanıyla dolandırıcılık davası" sanığına verilen cezanın gerekçesi açıklandı

İnternet üzerinden satış amacıyla ilana koyduğu "kraliçe arı" için kendisiyle irtibata geçen kişiyi 540 lira dolandırdığı iddia edilen sanığa, Adana'da yargılandığı davada verilen 4 yıl hapis ve aynı miktarda adli para cezasının gerekçeli kararı hazırlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince 29 Ocak'ta görülen karar duruşmasında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 540 lira adli para cezasına çarptırılan tutuksuz sanık İ.B'ye verilen hükmün gerekçeli kararı yazıldı.

Kararda, sanık İ.B'nin kendisine müşteki M.A. tarafından gönderilen 540 lirayı Erzurum'un Karayazı ilçesindeki otomatik para çekme makinesinden (ATM) çektiğine ve sanığın para çekme anını gösterir kayıtların bulunduğu belirtildi.

Sanığın verilen makul süreye rağmen soruşturmaya konu arıları gönderdiğine dair evrakları dava dosyasına sunmadığı anlatılan kararda, şu hususlara yer verildi:

"Sanığın eyleminin 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturduğu değerlendirilmiş, neticeten sanığın, M.A. ile internet ortamında kraliçe arı alım satımı konusunda anlaştıkları, anlaşmaya göre sanığın M.A'ya hesap numarasını verip, bu hesaba 540 lira yatırmasını istediği, M.A'nın sanığın bildirdiği hesaba parayı yatırmasına rağmen, İB'nin arıları teslim etmediği, hakkında benzer iddialardan birçok soruşturma evrakının olduğu, bu haliyle de üzerine atılı suçu işlediği vicdani kanaatine varılıp, sanığın müşteki M.A'nın zararını gidermediği anlaşılmakla cezalandırılmasına karar vermek gerekmiş, sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, benzer suçlardan kayıtlarının bulunması, cezanın gelecekteki olası etkileri dikkate alınarak takdiren TCK'nin 62. maddesindeki iyi hal indirimi de uygulanmamış ve 4 yıl hapis, 540 lira adli para cezası şeklinde hüküm kurulmuştur."

İlk derece mahkemesince verilen karar, inceleme yapılmak üzere istinafa gönderildi.