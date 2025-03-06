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        Arkadaşını 3 bin lira alacağı için öldürmüş

        ADANA'da sokakta tabancayla vurulmuş halde bulunan Alpay Bozkurt'u (30) öldürdüğü iddia edilen arkadaşı Hüsamettin Sert (28) yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:28 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:30
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        Arkadaşını 3 bin lira alacağı için öldürmüş
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        ADANA'da sokakta tabancayla vurulmuş halde bulunan Alpay Bozkurt'u (30) öldürdüğü iddia edilen arkadaşı Hüsamettin Sert (28) yakalandı. Bozkurt'u 3 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle öldürdüğü öne sürülen Sert, tutuklandı.

        Olay, 4 Mart'ta saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 919 Sokak'ta meydana geldi. M.T. isimli kişi, evinden çıktığı sırada sokakta yerde yatan Alpay Bozkurt'u vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurulmuş halde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan Bozkurt'u ambulansla hastaneye götürdü. Bozkurt, kurtarılamadı.

        TABANCA VE MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, Bozkurt'un son olarak arkadaşı Hüsamettin Sert'in taksisine bindiğini belirledi. Bozkurt'un arkadaşı Sert'e 3 bin lira borcu olduğu, ödemediği için de aralarında husumet başladığı belirlendi. Plakasından tespit edilen taksi, 19 Mayıs Mahallesi'nde park halinde bulundu. Polis, araçtaki cinayet şüphelisi Sert'i, olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile gözaltına aldı. Taksideki incelemede, mermi çekirdeği de bulundu.

        Emniyete götürülen Sert, sorgusunda, "Alpay'ı ben öldürmedim, başkası öldürmüş olabilir" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sert, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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