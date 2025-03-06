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        Adana'da 780 litre sahte içki ele geçirildi

        Adana'da 780 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:24
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        Adana'da 780 litre sahte içki ele geçirildi
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        Adana'da 780 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki 2 ikamet ve bir araçta arama yaptı.

        Aramalarda 780 litre sahte içki bulan ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

        Şüpheliler, işlemler için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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