        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığa dava açıldı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanık hakkında dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:13
        Yunus Emre Mahallesi'nde 5 Mart 2025'te Alpay Bozkurt'un (29) tabancayla öldürülmesinin ardından tutuklanan B.T. ve H.S. ile tutuksuz R.S. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Bozkurt ile sanıklardan H.S. arasında borç ilişkisi nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi.

        İddianamede, olay günü H.S. ve B.T'nin, konuşmak için ticari takside bir araya geldikleri Bozkurt'u, R.S'den temin ettikleri tabancayla öldürdükleri anlatıldı.

        Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri kaydedilen iddianamede, B.T. ve H.S'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar, R.S'nin ise "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

