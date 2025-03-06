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        FETÖ'nün sözde Kerkük sorumlusuna 15 yıla kadar hapis istemi

        SATUK TOPALOĞLU - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Irak'ın Kerkük kentindeki sözde sorumlusu olduğu gerekçesiyle Adana'da tutuklanan V.A. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:01 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:01
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        FETÖ'nün sözde Kerkük sorumlusuna 15 yıla kadar hapis istemi
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        SATUK TOPALOĞLU - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Irak'ın Kerkük kentindeki sözde sorumlusu olduğu gerekçesiyle Adana'da tutuklanan V.A. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 30 Ocak'ta tutuklanan V.A. hakkında iddianame hazırlandı.

        V.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanığın örgütün Kerkük'teki yapılanmasında "sorumlu" düzeyde yer aldığı, gizli toplantılara katıldığı, "ev abiliği" yaptığı ve FETÖ'ye bağlı okullarda öğretmen olarak çalıştığı belirtildi.

        Telefon hattı incelenen sanığın FETÖ'nün 245 üyesiyle bağlantısının tespit edildiği belirtilen iddianamede şunlar kaydedildi:

        "Örgütün tepe yöneticileriyle yoğun HTS irtibatı bulunan sanığın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in karakutusu olarak nitelenen Cevdet Türkyolu ile 33 kere irtibatının belirlenmesi, yoğun şekilde örgütün sohbet toplantılarına katılması, örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşanması, tanık beyanları ve arama kayıtları bir arada değerlendirildiğinde örgüt hiyerarşisine dahil olduğu dikkate alınarak üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep olunur."

        İddianamede, haklarında FETÖ soruşturması yürütülen bazı tanıkların ifadeleri de yer aldı.

        Tanıklardan K.A, sanığı tanıdığını belirterek, "V.A, Kerkük'te örgüte ait lise düzeyindeki okulda biyoloji öğretmeni olarak görev yapıyordu. Örgütsel toplantı ve faaliyetlere katılıyordu." beyanında bulundu.

        Ö.G. ise üniversite yıllarında kaldığı örgüt evinin "abiliğini" sanığın yaptığını iddia etti.

        İfadesinde FETÖ üyesi olmadığını savunan tutuklu sanık V.A'nın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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