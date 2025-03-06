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        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:42
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        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Yunus Emre Mahallesi 919 Sokak'ta silahla vurulmuş halde bulunan Alpay Bozkurt'un (29) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili araştırmayı sürdürdü.

        Ekipler, olay yerinin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemede şüphelinin taksi şoförü Hüsamettin S. (28) olduğunu belirledi.

        Zanlıyı 19 Mayıs Mahallesi'ndeki sokakta yakalayan polis, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı ele geçirdi.

        Hüsamettin S'nin taksisini inceleyen ekipler, Bozkurt'un araçta silahla vurulduğunu tespit etti.

        Zanlı ile Bozkurt'un birbirlerini tanıdıkları, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu öne sürüldü.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hüsamettin S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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