Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Yunus Emre Mahallesi 919 Sokak'ta silahla vurulmuş halde bulunan Alpay Bozkurt'un (29) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili araştırmayı sürdürdü.
Ekipler, olay yerinin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemede şüphelinin taksi şoförü Hüsamettin S. (28) olduğunu belirledi.
Zanlıyı 19 Mayıs Mahallesi'ndeki sokakta yakalayan polis, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı ele geçirdi.
Hüsamettin S'nin taksisini inceleyen ekipler, Bozkurt'un araçta silahla vurulduğunu tespit etti.
Zanlı ile Bozkurt'un birbirlerini tanıdıkları, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hüsamettin S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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