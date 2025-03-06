Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda 884,31 gram sentetik uyuşturucu, 125 uyuşturucu etkili hap, hassas terazi ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 1'i kadın 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çok sayıda ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

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