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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:05 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:43
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çok sayıda ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 884,31 gram sentetik uyuşturucu, 125 uyuşturucu etkili hap, hassas terazi ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 1'i kadın 6 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar Gülüzar C. (23), Aykut D. (26), Metin A. (26), Yakup L. (27), İsmail K. (31) ve Göksel Ş. (34) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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