Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana "gastronomi şehri" ünvanı almayı heyecanla bekliyor

        ÖMER FANSA - "Gastronomi şehri" ünvanı alması için adaylığı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu tarafından kabul edilen Adana, çok sayıda lezzetinin tanınırlığını artırmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:38 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana "gastronomi şehri" ünvanı almayı heyecanla bekliyor
        ABONE OL

        ÖMER FANSA - "Gastronomi şehri" ünvanı alması için adaylığı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu tarafından kabul edilen Adana, çok sayıda lezzetinin tanınırlığını artırmak istiyor.

        Tescilli kebabından içli köftesine, mumbarından şalgamına ve taş kadayıfına kadar çok sayıda lezzetin yer aldığı kentte işletmeler, "gastronomi şehri" ünvanı almayı heyecanla bekliyor.

        Yaz aylarında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak değerlendirme sonucunu merakla bekleyen işletmeler, "gastronomi şehri" ünvanının gereği olarak mevcut hizmetlerini geliştirmenin yanı sıra menülerinde yöresel lezzetlere de yer vermeye hazırlanıyor.

        Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, Adana'nın gastronomi konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        "Gastronomi şehri" sürecinin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini anlatan Köşger, şöyle konuştu:

        "Şu an itibarıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı gastronomi alanına Türkiye'den Adana gidiyor. Edebiyat alanında da Kahramanmaraş seçilmiş. Dolayısıyla gastronomi alanında Türkiye'den seçilen tek şehir Adana. Paris'te son etap olarak ilgili ülkelerin katılacağı, daha önce gastronomi şehri ünvanlı şehirlerin de hazır bulunacağı bir ortamda yapılacak oylamayla Adana'nın 'gastronomi şehri' listesine kabul edilmesi mümkün olacak. Oradaki etabı da geçmek için merkezi ve yerel idarelerle uygun çalışmaları yürüteceğiz ve netice alabileceğimize inanıyorum."

        - "Adana'ya yoğun turist akını olacağını değerlendiriyorum"

        Köşger, kentin "gastronomi şehri" ünvanı almasıyla şöhretinin uluslararası olarak da tescilleneceğini belirtti.

        Adana'yı dünyada da tanınır hale getireceklerini vurgulayan Köşger, "Bu ünvanın şehre getireceği çok önemli katkılar olacak. Ülke içinden gelen vatandaşlarımıza ilaveten tüm uluslararası arenadan, diğer ülkelerden de lezzet tutkunları Adana'ya gelmiş olacak. Adana'ya yoğun turist akını olacağını değerlendiriyorum." diye konuştu.

        Vali Köşger, Adana'nın 500'ün üzerinde yöresel lezzetinin bulunduğunu anlattı.

        - Gastronomi destinasyonu önerisi

        Adana, Gaziantep ve Hatay'ı içeren yeni bir gastronomi destinasyonu oluşması önerilerinin olduğunu ifade eden Köşger, "Bu üçlüyü eksen alarak Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'yı da dahil ederek bir gastronomi destinasyonu, yeni bir paket turu oluşturulsun. Kültür ve Turizm Bakanlığı da buna destek versin. Bu paket turlar uluslararası alanda satılsın, pazarlansın şeklinde bir teklifimiz var. İnşallah bu da hayata geçer." değerlendirmesinde bulundu.

        Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinin Adana Şube Başkanı Biral Serttaş da sektördeki işletmelerin "gastronomi şehri" ünvanı konusunda çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

        Kentte yöresel yemekler de sunan bir işletmede aşçılık yapan Şerife Altun ise kentin gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesi için başlatılan çalışmaların olumlu sonuçlanmasını beklediklerini anlatarak, "Adana'nın bu ünvanında yöresel yemeklere de yer açmak için elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.

        İşletmeci Hasan Alagaş da "gastronomi şehri" ünvanının alınmasının sektöre büyük hareketlilik getireceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya'dan Ece Gürel açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan Ece Gürel açıklaması
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!

        Benzer Haberler

        Mezarlıkta anne ve 2 kızını öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ha...
        Mezarlıkta anne ve 2 kızını öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ha...
        Adana'da "kraliçe arı ilanıyla dolandırıcılık davası" sanığına verilen ceza...
        Adana'da "kraliçe arı ilanıyla dolandırıcılık davası" sanığına verilen ceza...
        Doğu Akdeniz'de gözlemlenen flamingo sayısı geçen yıla göre iki katına çıkt...
        Doğu Akdeniz'de gözlemlenen flamingo sayısı geçen yıla göre iki katına çıkt...
        FETÖ'nün sözde Kerkük sorumlusuna 15 yıla kadar hapis istemi
        FETÖ'nün sözde Kerkük sorumlusuna 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da 785 ilaç ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
        Adana'da 785 ilaç ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
        Arkadaşını 3 bin lira alacağı için öldürmüş
        Arkadaşını 3 bin lira alacağı için öldürmüş