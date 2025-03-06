Adana "gastronomi şehri" ünvanı almayı heyecanla bekliyor

ÖMER FANSA - "Gastronomi şehri" ünvanı alması için adaylığı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu tarafından kabul edilen Adana, çok sayıda lezzetinin tanınırlığını artırmak istiyor.

Tescilli kebabından içli köftesine, mumbarından şalgamına ve taş kadayıfına kadar çok sayıda lezzetin yer aldığı kentte işletmeler, "gastronomi şehri" ünvanı almayı heyecanla bekliyor.

Yaz aylarında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak değerlendirme sonucunu merakla bekleyen işletmeler, "gastronomi şehri" ünvanının gereği olarak mevcut hizmetlerini geliştirmenin yanı sıra menülerinde yöresel lezzetlere de yer vermeye hazırlanıyor.

Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, Adana'nın gastronomi konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

"Gastronomi şehri" sürecinin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini anlatan Köşger, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı gastronomi alanına Türkiye'den Adana gidiyor. Edebiyat alanında da Kahramanmaraş seçilmiş. Dolayısıyla gastronomi alanında Türkiye'den seçilen tek şehir Adana. Paris'te son etap olarak ilgili ülkelerin katılacağı, daha önce gastronomi şehri ünvanlı şehirlerin de hazır bulunacağı bir ortamda yapılacak oylamayla Adana'nın 'gastronomi şehri' listesine kabul edilmesi mümkün olacak. Oradaki etabı da geçmek için merkezi ve yerel idarelerle uygun çalışmaları yürüteceğiz ve netice alabileceğimize inanıyorum."

- "Adana'ya yoğun turist akını olacağını değerlendiriyorum"

Köşger, kentin "gastronomi şehri" ünvanı almasıyla şöhretinin uluslararası olarak da tescilleneceğini belirtti.

Adana'yı dünyada da tanınır hale getireceklerini vurgulayan Köşger, "Bu ünvanın şehre getireceği çok önemli katkılar olacak. Ülke içinden gelen vatandaşlarımıza ilaveten tüm uluslararası arenadan, diğer ülkelerden de lezzet tutkunları Adana'ya gelmiş olacak. Adana'ya yoğun turist akını olacağını değerlendiriyorum." diye konuştu.

Vali Köşger, Adana'nın 500'ün üzerinde yöresel lezzetinin bulunduğunu anlattı.

- Gastronomi destinasyonu önerisi

Adana, Gaziantep ve Hatay'ı içeren yeni bir gastronomi destinasyonu oluşması önerilerinin olduğunu ifade eden Köşger, "Bu üçlüyü eksen alarak Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'yı da dahil ederek bir gastronomi destinasyonu, yeni bir paket turu oluşturulsun. Kültür ve Turizm Bakanlığı da buna destek versin. Bu paket turlar uluslararası alanda satılsın, pazarlansın şeklinde bir teklifimiz var. İnşallah bu da hayata geçer." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinin Adana Şube Başkanı Biral Serttaş da sektördeki işletmelerin "gastronomi şehri" ünvanı konusunda çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Kentte yöresel yemekler de sunan bir işletmede aşçılık yapan Şerife Altun ise kentin gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesi için başlatılan çalışmaların olumlu sonuçlanmasını beklediklerini anlatarak, "Adana'nın bu ünvanında yöresel yemeklere de yer açmak için elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.

İşletmeci Hasan Alagaş da "gastronomi şehri" ünvanının alınmasının sektöre büyük hareketlilik getireceğini kaydetti.