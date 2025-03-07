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        Karısını tabancayla öldüren sanık "ruhsatsız silah taşıma" suçundan beraat etti

        Adana'da 2 yıl önce karısını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılan sanığın "ruhsatsız silah taşıma" suçundan yeniden yargılandığı davada beraatine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:12 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:12
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        Karısını tabancayla öldüren sanık "ruhsatsız silah taşıma" suçundan beraat etti
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        Adana'da 2 yıl önce karısını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılan sanığın "ruhsatsız silah taşıma" suçundan yeniden yargılandığı davada beraatine karar verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki evinde 28 Ağustos 2023'te karısı Naile Sarı'yı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılan tutuklu sanık Abdullah Sarı ve avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü, sanığın evde çıkan tartışmada eşi Naile Sarı'yı sedirin altında bulunan "bulundurma ruhsatlı" tabancayla öldürdüğünü belirterek, Abdullah Sarı'nın "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan "yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık Abdullah Sarı, mütalaayı kabul ettiğini belirterek, beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti de "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan sanık Abdullah Sarı'nın "yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması" gerekçesiyle beraatine karar verdi.

        - Davanın geçmişi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki evinde 28 Ağustos 2023'te karısı Naile Sarı'yı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah Sarı tutuklanmıştı. Sarı, 28 Haziran 2024'te "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Abdullah Sarı'nın dosyasına ilişkin istinaf incelemesi yapan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapsi hukuka uygun bulmuş, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan verilen 1 yıl 3 ay mahkumiyeti ise "suça konu tabancanın ruhsatının bulunup bulunmadığı araştırılmadan yazılı şekilde hüküm kurulduğu" gerekçesiyle bozmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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