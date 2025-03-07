Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kaybolan 55 yaşındaki epilepsi hastası kadın bulundu

        Adana'nın Kozan ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki epilepsi hastası kadın bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 02:50 Güncelleme: 07.03.2025 - 02:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kaybolan 55 yaşındaki epilepsi hastası kadın bulundu
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki epilepsi hastası kadın bulundu.

        Ağlıboğaz Mahallesi Ay Sokak'taki evinden öğlen vakti çıkan epilepsi hastası Durdu Aktürk'ün dönmemesi üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen polis, AFAD ve Kozan Belediyesi AKOM ile gönüllü arama kurtarma ekipleri, Aktürk'ün bulunması için çalışma başlattı.

        Aktürk, evine yaklaşık 500 metre mesafede bir zeytin ağacının altında bulundu.

        Ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Aktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişisel hesaplar peşinde asla değiliz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişisel hesaplar peşinde asla değiliz
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Çay ocağına silahlı saldırı: 5 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 5 yaralı
        Trump'tan Ukrayna açıklaması
        Trump'tan Ukrayna açıklaması
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Tur henüz bitmedi"
        "Tur henüz bitmedi"
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"

        Benzer Haberler

        Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanındaki prefabrik yapı zar...
        Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanındaki prefabrik yapı zar...
        Kozan'da ihtiyaç sahibi öğrencilere destek
        Kozan'da ihtiyaç sahibi öğrencilere destek
        Adana Demirspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Adana Demirspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Adana'da 7 sanıklı "aynı dairenin farklı kişilere satılması" davasında kara...
        Adana'da 7 sanıklı "aynı dairenin farklı kişilere satılması" davasında kara...
        Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası Adana'da devam ediyor
        Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası Adana'da devam ediyor
        Adana "gastronomi şehri" ünvanı almayı heyecanla bekliyor
        Adana "gastronomi şehri" ünvanı almayı heyecanla bekliyor