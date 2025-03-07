Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 76 şüpheli yakalandı

Sokaklarda ve parklarda gerçekleştirilen operasyonlarda, 10,86 gram sentetik uyuşturucunun ham maddesi, 104,50 gram sentetik uyuşturucu, 4,69 gram esrar ve 218 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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