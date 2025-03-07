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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 76 şüpheli yakalandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 10:00 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:00
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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 76 şüpheli yakalandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik bir hafta boyunca çalışma gerçekleştirdi.

        Sokaklarda ve parklarda gerçekleştirilen operasyonlarda, 10,86 gram sentetik uyuşturucunun ham maddesi, 104,50 gram sentetik uyuşturucu, 4,69 gram esrar ve 218 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili 76 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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