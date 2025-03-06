Kozan'da ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

Okul Aile Birliği Başkanı Pelin Dağlı Aydın'a yaptığı çalışma dolayısıyla plaket verildi.

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş de ihtiyaç sahibi öğrenciler için yapılan kampanyaya destekte bulunanlara teşekkür etti.

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