Kozan'da ihtiyaç sahibi öğrencilere destek
Kozan'da ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destekte bulunuldu.
Kozan'da ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destekte bulunuldu.
TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulu'nda okul aile birliği öncülüğünde ihtiyaç sahibi öğrenciler için değerler eğitimi kapsamında kampanya başlatıldı.
Kampanya kapsamında okulun rehberlik servisi tarafından ihtiyaç sahibi 80 öğrenci belirlendi.
Öğretmenlerin de destek verdiği kampanyayla ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destekte bulunuldu.
Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş de ihtiyaç sahibi öğrenciler için yapılan kampanyaya destekte bulunanlara teşekkür etti.
Okul Aile Birliği Başkanı Pelin Dağlı Aydın'a yaptığı çalışma dolayısıyla plaket verildi.
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