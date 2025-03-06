Adana Demirspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Reeder Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Reeder Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde idman yaptı.
Taktik çalışmanın yapıldığı antrenman yaklaşık 1,5 saatte tamamlandı.
Adana Demirspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Samsunspor ile Adana Demirspor, 9 Mart Pazar günü saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.
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