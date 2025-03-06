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        Adana Demirspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Reeder Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 18:24 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:24
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        Adana Demirspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Reeder Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde idman yaptı.

        Taktik çalışmanın yapıldığı antrenman yaklaşık 1,5 saatte tamamlandı.

        Adana Demirspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        Samsunspor ile Adana Demirspor, 9 Mart Pazar günü saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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