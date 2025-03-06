Mezarlıkta anne ve 2 kızını öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

ADANA'da oğlu Muzaffer Erkuvan'ın (23) intiharından sorumlu tuttuğu Güldane (20) ile annesi Şenay (44) ve kız kardeşi Gaye Gerçek'i (22) mezarlıkta başlarından vurarak öldüren tutuklu sanık Şemsettin Erkuvan (47), 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Kentte 1 çocuk annesi Güldane Gerçek, dini nikahla birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ı şiddetli geçimsizlik nedeniyle terk edip, Kadın Sığınma Evi'ne yerleşti. Erkuvan, barışmak için 24 Ağustos'ta Güldane Gerçek'in annesi Şenay Gerçek'in Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki evine gitti. Güldane Gerçek, barıştırma teklifini reddedince Muzaffer Erkuvan dışarı çıkıp, kendini ağaca asarak intihar etti. Erkuvan ailesi, Muzaffer Erkuvan'ın ölümünden Güldane ile annesi Şenay ve kız kardeşi Gaye Gerçek'i sorumlu tuttu.

MEZARLIK ZİYARETİNDE ÖLDÜRDÜ

Şenay Gerçek ile kızları Güldane ve Gaye, 21 Ekim saat 16.00 sıralarında Muzaffer Erkuvan'ın Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete etti. Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, oğlunun intiharı nedeniyle husumet duyduğu anne ile 2 kızını takip etti. Anne ve kızları mezarlıktaki musalla taşına yakın bir noktada banklarda otururken motosikletle yaklaşan Şemsettin Erkuvan, tabancayla kurşun yağdırıp, kaçtı. Başlarından vurulan Şenay Gerçek ile 2 kızı hayatını kaybetti. Cinayet dedektifleri, şüpheliyi Göztepe Mahallesi'ndeki ormanda bir oyukta yakaladı.

'ÖFKELİYDİM, DAYANAMAYIP VURDUM'

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Şemsettin Erkuvan'ın cinayetten önce saklanacağı yeri ayarladığı, yaşamını sürdürmek için de yamaçtaki oyuğa yiyecek ve yedek kıyafet stokladığı ortaya çıktı. Sorguya alınan Muzaffer Erkuvan, "Vurduğum 3 kadın, oğlumun ölümünden sorumludur. Bu nedenle onlara kin güdüyordum. Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum. Sonrasında ormanlık alana gidip, saklandım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer Erkuvan, gazetecilere, "Oğlumu astılar, öldürdüler" dedi. Mahkemeye çıkarılan Erkuvan, tutuklandı.

Muzaffer Erkuvan hakkında ‘Kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından Adana 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık Şemsettin Erkuvan, duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Duruşmada, müşteki E.G., G.G. ile taraf avukatları da hazır bulundu.