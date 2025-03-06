Adana'da 7 sanıklı "aynı dairenin farklı kişilere satılması" davasında karar

Adana'da 2015-2017 yılları arasında inşa edilen aynı apartman dairelerinin birden fazla kişiye satılmasıyla ilgili davada tutuksuz yargılanan müteahhit 405 yıl, 6 sanık ise 390'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar müteahhit İ.A. ile A.P, A.Ş, A.C, A.Y, B.F.Y. ve S.A. katılmadı. Bazı müştekilerle taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Müştekilerden S.A, N.S. ve S.A. zararlarının giderilmediğini ifade ederek, sanıklar hakkındaki şikayetlerinin sürdüğünü anlattı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan müteahhit İ.A.'ya 405 yıl hapis ve 8 milyon 100 bin lira, diğer sanıklara ise 390'ar yıl hapis ve 7 milyon 800'er bin lira ceza verdi.

Heyet, 7 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

- Olay

Kentte, 2015-2017 yıllarında müteahhit İ.A.'nın dört semtte yaptığı apartman dairelerini proje aşamasında ve inşaat halindeyken sözleşmeyle satın alan vatandaşlar, evlerinin başka kişilere de satıldığını öğrenince müteahhit ve ortakları ile yanlarında çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan İ.A. 18 Aralık 2017'de tutuklanmış, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Sanıklar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açılmış, İ.A. ara celsede tahliye edilmişti.