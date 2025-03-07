Adana Valisi Köşger, "Yeşil Sahne" söyleşisinin konuğu oldu

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen "Yeşil Sahne" söyleşisinde öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Vali Köşger, moderatörlüğünü Yeşilay Adana Gençlik Komisyonu Başkanı Eylül Kalender'in yaptığı söyleşide, gençlerin önemine değindi.

Gençlere çok güvendiğini anlatan Vali Köşger, "Z kuşağı gençlere biraz eleştirel yaklaşımlar gözlemliyorum. Z kuşağı aslında dünyaya son derece açık. Dünyada olan bitenlerden haberdarlar. Bilgiye erişimleri son derece kolay. Kompleksi olmayan, öz güveni yüksek, adaletli, vicdanlı ve merhametli bir nesil." diye konuştu.

Köşger, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin iyi eğitilmiş genç nüfusu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Gençleri en iyi şekilde yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak durumundayız. Onları değerleriyle barışık, ülkesini seven, milletine aşık ama dünyadaki gelişmelere de açık bir şekilde yetiştirmemiz lazım. O anlamda bu salonda bulunan gençlerimizin önemi çok büyük."

Vali Köşger, daha sonra söyleşiyi takip eden öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da hafta kapsamında yaptıkları çalışmayı anlattı.

Bağımlılıkla mücadeleyi gündemde tutmak için çaba sarf ettiklerini belirten Yıldırım, herkesin Yeşilay Haftasını kutladı.