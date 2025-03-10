Adana'nın su ürünleri potansiyeli kafes balıkçılığıyla artacak

ÖMER FANSA - Adana'da denizde ilk kez yapılmaya başlanan kafes balıkçılığıyla kentin su ürünleri üretim potansiyelinin 10 katına çıkarılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Akdeniz sahilindeki Yumurtalık ve Karataş ilçeleri arasında çipura ve levrek olmak üzere yılda 29 bin 500 ton kapasiteli su ürünleri yetiştiricilik bölgesinde, 2021 yılından itibaren yer tahsisine başladı.

Yer tahsis edilen firmalar, bu alanda yapacakları yetiştiricilik için projelerini hazırladı.

Bölgede çalışmalarını tamamlayan firmalardan Sürsan Su Ürünleri firması, denizde kafes balıkçılığı kapsamında yetiştiricilik yapmaya başladı.

Kentte, denizde ilk kez yapılmaya başlanan kafes balıkçılığıyla yıllık su ürünleri üretiminin 29 bin 500 ton daha artırılması amaçlanıyor.

Kafes balıkçılığı kapsamında çipura ve levrek üretiliyor.

- Yetiştiricilikten elde edilen balık 10 kat artacak

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AA muhabirine, Adana'daki tarımsal faaliyetin sadece bitkisel üretimden ibaret olmadığını, kentin iç sularının ve denizlerinin de bereket odağı olduğunu söyledi.

Kentte iç sularda baraj göletlerinde yetiştiricilik, dalyan ve açık denizde ise avcılık yapıldığını anlatan Kökçüoğlu, Adana'nın su ürünleri üretimini artırmak amacıyla açık denizde de kafes balıkçılığını başlattıklarını bildirdi.

Kökçüoğlu, Yumurtalık ve Karataş ilçeleri arasındaki alanda yaklaşık 30 bin ton kapasiteli çipura ve levrek yetiştiriciliği yapılacağını ifade etti.

Bölgede bir işletmenin kafesleri denize bırakarak yetiştiricilik yapmaya başladığının bilgisini veren Kökçüoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah Adana'mızda sadece bitkisel üretim ve bal değil bunun yanında balığı da üretip hem ülkemize hem ihracata göndererek ülke ekonomisine ciddi bir katkı sunmayı amaçlıyoruz. Açık denizde yaptığımız balıkçılıkta elde ettiğimiz ürünleri hasattan sonra ihracata göndereceğiz. Yetiştiricilerimiz de emekleriyle ülke ekonomisine döviz katkısı sunmuş olacaklar. İlimizde halihazırda 2 bin 600 tonu iç sularda yetiştiricilik olmak üzere avcılık dahil yılda 9 bin ton balık elde ediyoruz. Geldiğimiz noktada yetiştiricilikten elde ettiğimiz balığı 10 kat artırarak yaklaşık 30 bin tona yükseltmiş olacağız."