Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da Yamaçlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde Yamaçlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:32 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da Yamaçlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı
        ABONE OL

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde Yamaçlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete girdi.

        Yüreğir Karşıyaka Diş Hastanesine bağlı olarak Yamaçlı Abdulaziz Coşkuntuncel Aile Sağlığı Merkezi binasının ikinci katında oluşturulan polikliniğin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vali Yavuz Selim Köşger, törendeki konuşmasında, ağız ve diş sağlığının önemine dikkati çekerek, "Ağız diş sağlığı konusunda ülkemiz oldukça mesafe katetti. Ağız diş sağlığı meselesi, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile çok kapsayıcı sigortalar kapsamında dahi olmayan pahalı bir hizmet. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

        İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da polikliniğin Adana'nın sağlık altyapısını güçlendireceğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu tesis Yamaçlı, Akdeniz, Cumhuriyet, Anadolu mahalleleri ve civarı ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi aracılığıyla tüm Adana'ya hizmet verecektir. Günlük ortalama 200 hasta muayenesi planlanmıştır. Tıbbi olarak son teknolojiyle donatılmış bir tesistir. Vatandaşımızın sorununu yerinde, en hızlı ve iyi şekilde çözmeyi hedefliyoruz."

        Yüreğir Karşıyaka Diş Hastanesi Başhekimi Gözde Kılınç da 9 diş ünitesine sahip poliklinikte 2 görüntüleme cihazı ve 1 diş protez laboratuvarı olduğunu, 9 hekimin yanı sıra 20 sağlık personelin görev yapacağını bildirdi.

        Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın dua ettiği törende Yamaçlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinin açılış kurdelesi kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Rekabet Kurumu'ndan perakende şirketleri ve tedarikçilerine soruşturma
        Rekabet Kurumu'ndan perakende şirketleri ve tedarikçilerine soruşturma

        Benzer Haberler

        MİT tırlarının durdurulması davasında yeniden yargılanan 5 sanığın cezası o...
        MİT tırlarının durdurulması davasında yeniden yargılanan 5 sanığın cezası o...
        Adana'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
        Yaya geçidindeki motosiklet, motosiklete çarptı; İbrahim öldü
        Yaya geçidindeki motosiklet, motosiklete çarptı; İbrahim öldü
        Adana'da uyuşturucu operasyonları kapsamında yakalanan 40 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonları kapsamında yakalanan 40 zanlı tutuklandı
        Sağlıkçı anneden DMD hastası oğlu Kerem için destek çağrısı
        Sağlıkçı anneden DMD hastası oğlu Kerem için destek çağrısı
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis ceza...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis ceza...