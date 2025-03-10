Adana'da cipin motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesindeki akaryakıt istasyonunda, motor kısmından alev alan cipteki yangın söndürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesindeki akaryakıt istasyonunda, motor kısmından alev alan cipteki yangın söndürüldü.
Varsaklar Mahallesi'nde Metehan P, kullandığı 34 CKV 971 plakalı cipin arıza ışığının yanması üzerine yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girerek arızanın nedenine bakmak istedi.
Sürücü aracıyla akaryakıt istasyonuna girdiği sırada cip, motor kısmından alev aldı.
İstasyon çalışanlarının yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği alevler, büyümeden söndürüldü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması yaptı.
Araçta çıkan yangın ve akaryakıt istasyonu çalışanlarının müdahalesi, güvenlik kamerasına yansıdı.
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