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        Aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbettiği öne sürülen sanık hakim karşısında

        Adana'nın Seyhan ilçesindeki aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:10 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:10
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        Aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbettiği öne sürülen sanık hakim karşısında
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        Adana'nın Seyhan ilçesindeki aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Seracettin D. ve müşteki Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Can Cevher Gürler ve taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, suçlamaları kabul etmediğini ve eşinin iş başvurusu için aile hekimi doktor Can Cevher Gürler'den sağlık raporu talebinde bulunduğunu söyledi.

        Doktorun rapor yerine başka evrak verdiğini iddia eden sanık, "Biz bu evrakla İŞKUR Adana İl Müdürlüğüne gittik. Görevli memur bize bu evrak yerine rapor olması gerektiğini söyledi. Tekrar eşimle sağlık ocağına gittik. Eşim, iş başvurusu için yeniden rapor istedi. Doktor rapor vermeyince ben içeri girdim. Doktor rapor veremeyeceğini söyleyip oda içinde sıcak su bulunan çaycıyı benim üzerime doğru attı. Ben de çaycıyı tutup doktorun üzerine attım. Çaycının doktora değip değmediğini bile hatırlamıyorum. Ben kendisine hakaret ve tehditte bulunmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Müşteki Gürler ise sanık ve eşine olay günü istenilen raporu tanzim edebilmesi için işin niteliğinin belirlenmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

        Sanığın kendisinden ısrarla rapor tanzim etmesini istediğini anlatan Gürler, "O sırada tartışma çıktı. Bana vurdu, ben de müdahale ederek kendisini uzaklaştırdım. Daha sonra çaycının üst kısmını alarak benim baş kısmıma iki defa vurdu. Ben de müdahalede bulunmak için çaycının alt kısmını alıp üzerine doğru attım. Sonra odadaki sehpayı kaldırıp bana atmak istedi. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.

        Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile kuvvetli suç şüphesi dikkate alınarak Seracettin D'nin tutukluluk halinin devamına karar verilip eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

        Mahkeme hakimi, gelinen aşamada delillerin büyük oranda toplanmış olması ve tutuklulukta kalınan süre göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine, bu celse gelmeyen tanıkların bir sonraki duruşmada dinlenmesine ve Seyhan Devlet Hastanesi'nden müşteki doktor Can Cevher Gürler ile ilgili raporun mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        - Olayın geçmişi

        Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi'nde 10 Eylül 2024'te, görevli doktor Can Cevher Gürler'i aralarında çıkan tartışma sırasında darbettiği ileri sürülen Seracettin D. (48) tutuklanmıştı.

        Yaralanan Gürler ise sağlık merkezindeki diğer doktorların müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü ve Seyhan Devlet Hastanesi önünde düzenledikleri eylemle olayı kınamıştı.

        Savcılıkça, sanık Seracettin D. hakkında "kamu görevlisi tabibe karşı kasten silahla nitelikli yaralama", "kamu görevlisi tabibe karşı alenen hakaret", ve "kamu görevlisi tabibe karşı tehdit" suçlarından toplam 15 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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