Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Saimbeyli Caddesi'nde Yasin D. yönetimindeki motosiklet ile Ramazan K'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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