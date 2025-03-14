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        Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 14:19 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:37
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        Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

        Saimbeyli Caddesi'nde Yasin D. yönetimindeki motosiklet ile Ramazan K'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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