Adana'da bahçede çıkan ve huracıya sıçrayan yangın söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde, bahçe çıkan ve hurdacıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde, bahçe çıkan ve hurdacıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Varsaklar Mahallesi'nde yaşayan Yunus Dal, bahçesindeki çalılıları temizlemek için ateş yaktı.
Bir süre sonra kontrolden çıkan alevler, bahçenin yanındaki hurdacıya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürdü.
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