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        Adana'da bahçede çıkan ve huracıya sıçrayan yangın söndürüldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde, bahçe çıkan ve hurdacıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 15:55 Güncelleme: 15.03.2025 - 16:03
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        Adana'da bahçede çıkan ve huracıya sıçrayan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, bahçe çıkan ve hurdacıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Varsaklar Mahallesi'nde yaşayan Yunus Dal, bahçesindeki çalılıları temizlemek için ateş yaktı.

        Bir süre sonra kontrolden çıkan alevler, bahçenin yanındaki hurdacıya sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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