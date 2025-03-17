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        Adana'da evde ölü bulunan bebeğin ebeveynlerinin yargılanmasına devam edildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde iki aylık bebeklerinin ölü bulunması nedeniyle tutuklanan anne ve babanın "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 16:03 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:03
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        Adana'da evde ölü bulunan bebeğin ebeveynlerinin yargılanmasına devam edildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde iki aylık bebeklerinin ölü bulunması nedeniyle tutuklanan anne ve babanın "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu anne Ayşegül ve tutuklu baba Suat Talay, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ile sanıkların avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ayşegül Talay, bebeklerinin ölümüyle ilgili suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Tahliye ve beraat talep ederim." dedi.

        Sanık Suat Talay da kız bebeklerinin bakımında ihmali bir davranışta bulunmadığını öne sürerek, "Çocuğumu kaybetmenin acısını yaşıyorum. Uzun süredir tutukluyum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

        Müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ise şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların ceza ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nde hazırlanan raporun beklenmesine ve tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evlerinde, 27 Mart 2023'te 2 aylık kız bebeklerinin ölü bulunmasıyla ilgili 10 Nisan 2023'te tutuklanan anne Ayşegül Talay ve 17 Nisan 2023'te tutuklanan baba Suat Talay hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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