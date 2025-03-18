Adana ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Bakır, Asri Mezarlık Garnizon Şehitliği'ndeki anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunun ve atışının yapıldığı programda, İstiklal Marşı okundu, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Şehit yakınlarından Sultan Eroğlu, 30 yıl önce terör saldırısında şehit olan oğlu Jandarma Er Yusuf Eroğlu'nu her gün hatırladıklarını belirterek, "Kalbimizden hiç çıkmıyor." dedi.

Törene askeri kıyafetle katılan Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan'ın annesi Selma Özkan da şehitleri rahmetle anarak, acı ve gururu bir arada yaşadıklarını söyledi.

Buruk Mezarlığı'ndaki Adana Polis Şehitliği'nde düzenlenen törende de Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

- Mersin

Mersin'de Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Halit Şahin, Asri Mezarlığı'ndaki törende şehitlik anıtına çelenk bıraktı.

Toros'un şehitlik şeref defterini imzaladığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehit mezarlarına karanfil konuldu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek de katıldı.

- Nusret Mayın Gemisi

Tarsus ilçesinde de Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasında önemli rol oynayan Nusret Mayın Gemisi'nin bulunduğu Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda tören düzenlendi.

Törene, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Garnizon Komutanı Albay Hasan Hüseyin Yörük, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.