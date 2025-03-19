Adana'da su birikintisinde arızalanan servisteki öğrenciler kurtarıldı
Adana'da sağanakta oluşan su birikintisinde arızalanan okul servisindeki öğrencileri itfaiye ekipleri tahliye etti.
Adana'da sağanakta oluşan su birikintisinde arızalanan okul servisindeki öğrencileri itfaiye ekipleri tahliye etti.
Merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde, bir okul servisi sağanakta oluşan su birikintisinden geçmeye çalışırken arızalandı.
Araç sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, suda ilerleyip öğrencileri tek tek sırtlarına alarak su birikintisi olmayan alana taşıdı.
Sürücü de itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
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