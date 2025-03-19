Adana'da öğrenciler "Ufkun Ötesinde" belgeselini sinema salonunda izledi

Adana'da lise öğrencileri, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini sinema salonunda izledi.

Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansınca koordine edilen ilk insanlı uzay görevinin anlatıldığı belgesel, bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gösterildi.

Seyhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca organize edilen gösterime, 19 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Katılımcılardan 11. sınıf öğrencisi Kadir Deniz Yılmaz, AA muhabirine, belgeselin güzel olduğunu, konu hakkındaki merakını dindirdiğini dile getirerek, "Ülkemizin uzaya ilk defa insan gönderip Türk bayrağını dalgalandırmasından dolayı çok mutlu oldum." dedi.

Abdulkadir Efe Özdemir de Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın hayatından örnekler gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ben de Gezeravcı'nın yerinde olsaydım gurur duyardım. Uzaya gitmek küçümsenecek bir şey değil. Her şeyden önce geri dönmeme ihtimali var. Bu bir gurur, cesaret meselesi. Gezeravcı'yı izlediğimde cesaretim yerine geldi."

10. sınıf öğrencisi Ünzile Erden de "Ufkun Ötesinde" belgeselini çok beğendiğini ifade ederek, "Gezeravcı, milli gururumuz oldu, Türk bayrağını uzaya taşıdı. Gezeravcı, belgeselde 'Her zaman hayallerinizin peşinden gidin.' diyor. Kendisi de bunu hayal olarak görüyordu ve gerçekleştirdi. İnşallah biz de hayallerimizi gerçekleştiririz." diye konuştu.​​​​​​​