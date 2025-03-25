Adana'da apartmandan hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, olay yerine motosikletle gelen 2 şüphelinin binaya girmesi ve çaldıkları cihazla uzaklaşmaları yer alıyor.

Ekipler, kimliğini belirlediği hırsızlık zanlıları V.K.D, İ.M. ve O.A.Y'yi adreslerine yapılan baskınla yakaladı.

Apartman yöneticisi Y.A'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Çarkıpare Mahallesi'nde 11 Mart'ta gece saatlerinde bir apartmanın asansörüne ait yaklaşık 200 bin lira değerindeki kontrol cihazı çalındı.

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