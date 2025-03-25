Adana'da apartmandan hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir apartmanın asansörüne ait kontrol cihazını çalan 3 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir apartmanın asansörüne ait kontrol cihazını çalan 3 şüpheli tutuklandı.
Çarkıpare Mahallesi'nde 11 Mart'ta gece saatlerinde bir apartmanın asansörüne ait yaklaşık 200 bin lira değerindeki kontrol cihazı çalındı.
Apartman yöneticisi Y.A'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.
Ekipler, kimliğini belirlediği hırsızlık zanlıları V.K.D, İ.M. ve O.A.Y'yi adreslerine yapılan baskınla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, olay yerine motosikletle gelen 2 şüphelinin binaya girmesi ve çaldıkları cihazla uzaklaşmaları yer alıyor.
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