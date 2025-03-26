Adana'da kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan 2 zanlı tutuklandı

İbrahim B'nin üzerlerine yürüdüğü 2 şüpheli bir şey alamadan kaçtı.

PTT Evleri Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanına giren 2 zanlıdan biri, tabancayla tehdit ettiği iş yeri sahibi İbrahim B. ve eşi Naime B'den para ile altınları vermesini istedi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kuyumcuyu silahla soymak isteyen ve başarılı olamayınca kaçan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

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