Adana'da kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan 2 zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kuyumcuyu silahla soymak isteyen ve başarılı olamayınca kaçan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kuyumcuyu silahla soymak isteyen ve başarılı olamayınca kaçan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.
PTT Evleri Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanına giren 2 zanlıdan biri, tabancayla tehdit ettiği iş yeri sahibi İbrahim B. ve eşi Naime B'den para ile altınları vermesini istedi.
İbrahim B'nin üzerlerine yürüdüğü 2 şüpheli bir şey alamadan kaçtı.
Çiftin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip şüphelilerin kimliğini belirledi.
Zanlılar İ.İ. (19) ve S.D (17), Yavuzlar Mahallesi'nde sakladıkları eve düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Soygun girişimi kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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