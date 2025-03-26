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        Adana'da kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kuyumcuyu silahla soymak isteyen ve başarılı olamayınca kaçan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:26 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:26
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        Adana'da kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan 2 zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kuyumcuyu silahla soymak isteyen ve başarılı olamayınca kaçan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

        PTT Evleri Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanına giren 2 zanlıdan biri, tabancayla tehdit ettiği iş yeri sahibi İbrahim B. ve eşi Naime B'den para ile altınları vermesini istedi.

        İbrahim B'nin üzerlerine yürüdüğü 2 şüpheli bir şey alamadan kaçtı.

        Çiftin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip şüphelilerin kimliğini belirledi.

        Zanlılar İ.İ. (19) ve S.D (17), Yavuzlar Mahallesi'nde sakladıkları eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Soygun girişimi kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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