Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücüye hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde idaresindeki otobüsle çarptığı otomobil sürücüsünün ölümüne, araçta bulunan 4 kişinin de yaralanmasına neden olan tutuksuz sanığa 4 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık D.Ö. katılmazken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 25 Eylül 2024'te sanığın idaresindeki servis otobüsü ile Hacı Sabancı Merkez Camisi önünde trafik levhasının ardından otomobile çarptığını ve kazada sürücü Zeyik Geyik'in öldüğünü, araçtaki 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Savcı ayrıca bilirkişi raporuna göre sanığın kural ihlali yaparak kazaya sebebiyet verdiğini, bu yönüyle asli ve tam kusurlu olduğunu bildirerek, D.Ö'nün "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını yönünde görüş sundu.

Sanık avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek müvekkili D.Ö'nün beraatini talep etti.