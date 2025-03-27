Adana'da 4 milyon 125 bin makaron ele geçirildi
Adana'da 4 milyon 125 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Adana'da 4 milyon 125 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.
Adreste bir panelvana yüklenilmesi için hazırlanan 4 milyon 125 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Ekipler, depoyu kiralayan D.Ç'yi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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