Adana'da 4 milyon 125 bin makaron ele geçirildi

Adreste bir panelvana yüklenilmesi için hazırlanan 4 milyon 125 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Adana'da 4 milyon 125 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.