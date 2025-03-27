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        Adana'da 4 milyon 125 bin makaron ele geçirildi

        Adana'da 4 milyon 125 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 17:00 Güncelleme: 27.03.2025 - 17:05
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        Adana'da 4 milyon 125 bin makaron ele geçirildi
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        Adana'da 4 milyon 125 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

        Adreste bir panelvana yüklenilmesi için hazırlanan 4 milyon 125 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.

        Ekipler, depoyu kiralayan D.Ç'yi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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