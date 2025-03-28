Adana'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından mevlit okutuldu

Adana'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından mevlit programı düzenlendi.

Vakfın Mersin bölge temsilciliği tarafından geleneksel olarak ramazanın son cuma gününde düzenlenen mevlit programı bu yıl Seyhan ilçesindeki Ulu Cami'de gerçekleşti.

Cuma namazı öncesi gerçekleşen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, ilahiler seslendirildi.

Vakfın Mersin Bölge Temsilcisi Yolaç Erdur, AA muhabirine, vakfın milli harp sanayinin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak maksadıyla kurulduğunu söyledi.

Erdur, vakıf olarak her yıl ramazanın son cumasında başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vefat eden çalışanları ile bağışçıları için mevlit okuttuklarını belirtti.

Mevlide, Vali Yavuz Selim Köşger, Adana İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Müftü Mehmet Taşcı, resmi kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.