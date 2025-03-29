Adana'da kamyonette çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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