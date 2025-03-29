Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kamyonette çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kamyonette çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

        Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Sürücü aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Bayram göçünde sürücülere Bolu uyarısı!
        Bayram göçünde sürücülere Bolu uyarısı!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Şener Şen'e ödül
        Şener Şen'e ödül
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?

        Benzer Haberler

        Adana'da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı
        Adana'da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı
        Kozan'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Kozan'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Adana'da tartıştıkları kişiyi darbeden 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Adana'da tartıştıkları kişiyi darbeden 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Adana'da tefecilik operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Adana'da tefecilik operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 6 ay hapis cezas...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 6 ay hapis cezas...
        Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı