        Adana Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 10:05 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:05
        Adana'da yasa dışı tıbbi müdahalede bulundukları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı
        Adana'da bazı kişilere yasa dışı tıbbi müdahalede bulundukları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 2 ikamete operasyon düzenledi.

        Adreslerde 4 bin 655 ilaç ve 1470 tıbbi cihaz ele geçirildi.

        Polis ekipleri, ikametlere gelen kişilere yasa dışı tıbbi müdahalede bulundukları iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlılar hakkında "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

