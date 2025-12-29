Adana'da yasa dışı tıbbi müdahalede bulundukları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı

Zanlılar hakkında "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Adreslerde 4 bin 655 ilaç ve 1470 tıbbi cihaz ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 2 ikamete operasyon düzenledi.

