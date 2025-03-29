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        Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'a 2-0 yenilen Adanaspor'da teknik direktör Hakan Keleş, "Kaybettiğimiz için üzgünüz, önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 19:01 Güncelleme: 29.03.2025 - 19:01
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        Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'a 2-0 yenilen Adanaspor'da teknik direktör Hakan Keleş, "Kaybettiğimiz için üzgünüz, önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.

        Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve gelmesinin ardından iyi puan toplamalarına rağmen son 3 müsabakada istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi.

        Bu durumun hedeflerine ulaşmakta sıkıntı yarattığını anlatan Keleş, "Oynatamadığımız oyuncular, kadro kalitemizi biraz daha düşürdü. Bugün ilk 70 dakika iyi oynadığımız periyotlar vardı. Öne geçebilseydik farklı olabilirdi ama 2 oyuncuyu erken değiştirmek bizi biraz zora soktu. Ondan sonraki değişikliklerde de oyuna etki edemedik. Kaybettiğimiz için üzgünüz, önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.

        Bir gazetecinin takıma transfer edilen futbolcuların yeterli olup olmadığına ilişkin sorusuna Keleş, "Ben gelmeden önce yapılan transferler, benim kurduğum bir kadro değil. İsim olarak baktığınızda iyi isimler. Oynatamadığımız oyuncularla ilgili biraz problem yaşadık. Hazır olmamaları, sakatlıkları çok geçirmeleri gibi sıkıntılar çektik. Ligin dibindeki bir takıma gelmek kolay değildi. Geldiğim günden itibaren biraz bu sorunları aşmıştık ama son haftalarda baya problemler yaşadığımız için sıkıntılı bir süreç bizim adımıza devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        - Uğur Okulları İstanbulspor cephesi

        Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman da takımının mücadelesinden memnun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "İstanbulspor'un bu sene gösterdiği performans, Türk futboluna bir meydan okumadır. Çünkü her maçımız ligde topun en fazla oyunda kaldığı maç oluyor ve 60 dakikaları buluyor. Taktiksel bir meydan okumadır çünkü üçüncü bölgede fazla pozisyon üreten, en fazla gol beklentisi olan ve rakip ceza sahasına giren takımız. Uzun zamandır deplasmanda maç kazanamamanın verdiği bir gerginlik vardı üzerimizde. Futbolcu arkadaşların ilk yarıdaki gerginliğini anlayabiliyorum. Devre arası taktik dışında, psikolojik bir konuşma yaptık. Biraz sarsmamız gerekti onları, onlarda iyi cevap verdi. Artık deplasman fobisinden de kurtulduk."

        Korkmaz​​​​​​​, kulübün içinde bulunduğu duruma rağmen maç öncesi ve sonrasında takımlarını alkışlayan Adanaspor taraftarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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