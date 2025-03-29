Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'a 2-0 yenilen Adanaspor'da teknik direktör Hakan Keleş, "Kaybettiğimiz için üzgünüz, önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.

Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve gelmesinin ardından iyi puan toplamalarına rağmen son 3 müsabakada istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi.

Bu durumun hedeflerine ulaşmakta sıkıntı yarattığını anlatan Keleş, "Oynatamadığımız oyuncular, kadro kalitemizi biraz daha düşürdü. Bugün ilk 70 dakika iyi oynadığımız periyotlar vardı. Öne geçebilseydik farklı olabilirdi ama 2 oyuncuyu erken değiştirmek bizi biraz zora soktu. Ondan sonraki değişikliklerde de oyuna etki edemedik. Kaybettiğimiz için üzgünüz, önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.

Bir gazetecinin takıma transfer edilen futbolcuların yeterli olup olmadığına ilişkin sorusuna Keleş, "Ben gelmeden önce yapılan transferler, benim kurduğum bir kadro değil. İsim olarak baktığınızda iyi isimler. Oynatamadığımız oyuncularla ilgili biraz problem yaşadık. Hazır olmamaları, sakatlıkları çok geçirmeleri gibi sıkıntılar çektik. Ligin dibindeki bir takıma gelmek kolay değildi. Geldiğim günden itibaren biraz bu sorunları aşmıştık ama son haftalarda baya problemler yaşadığımız için sıkıntılı bir süreç bizim adımıza devam ediyor." ifadelerini kullandı.