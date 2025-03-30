Kozan'da geleneksel bayram kahvaltısı etkinliği yapıldı
Kozan ilçesinde geleneksel bayram kahvaltısı etkinliği gerçekleştirildi.
Kozan ilçesinde geleneksel bayram kahvaltısı etkinliği gerçekleştirildi.
Yukarı Kayhan Mahallesi sakinleri, Mehmet Enes Göçer'in ev sahipliğinde bayram namazının ardından kahvaltıda bir araya geldi.
Geleneksel olarak düzenlenen kahvaltının ardından katılımcılar birbiriyle bayramlaştı.
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