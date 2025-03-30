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        Kozan'da geleneksel bayram kahvaltısı etkinliği yapıldı

        Kozan ilçesinde geleneksel bayram kahvaltısı etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:07
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        Kozan'da geleneksel bayram kahvaltısı etkinliği yapıldı
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        Kozan ilçesinde geleneksel bayram kahvaltısı etkinliği gerçekleştirildi.

        Yukarı Kayhan Mahallesi sakinleri, Mehmet Enes Göçer'in ev sahipliğinde bayram namazının ardından kahvaltıda bir araya geldi.

        Geleneksel olarak düzenlenen kahvaltının ardından katılımcılar birbiriyle bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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