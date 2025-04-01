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        Adana'da bir kişinin duvarını kırıp girdiği iş yerinden hırsızlık yapması kamerada

        Adana'da duvarını kırarak girdiği mağazadan yaklaşık 700 bin liralık ses ve ışık sistemi çalan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 10:19 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:19
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        Adana'da bir kişinin duvarını kırıp girdiği iş yerinden hırsızlık yapması kamerada
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        Adana'da duvarını kırarak girdiği mağazadan yaklaşık 700 bin liralık ses ve ışık sistemi çalan şüpheli tutuklandı.

        Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde 3 Mart'ta, ses ve ışık sistemleri sattığı mağazasını açmaya giden Ömer D, duvarının bir bölümü kırılan iş yerinden hırsızlık yapıldığını fark etti.

        İş yerinden yaklaşık 700 bin lira değerindeki ses ve ışık sisteminin çalındığını gören Ömer D, durumu polise bildirdi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerine giderek araştırma başlattı.

        Mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir kişinin duvarı kırıp çaldığı malzemeleri kendisini bekleyen motosikletli arkadaşının yardımıyla olay yerinden götürdüğünü belirledi.

        Ekipler, hırsızlık şüphelisi Ahmet Ü'yü (37) saklandığı adrese operasyon düzenleyerek yakaladı. Adreste iş yerinden çalınan aletlerin bir bölümü bulunarak sahibine teslim edildi.

        Zanlının, 7 Şubat'ta aynı ilçenin Havutlu Mahallesi'ndeki iş yerinden 5 Hint horozu çalınması olayına karıştığı, ayrıca 5 hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Polis ekipleri, Ömer D'nin iş yerinden yapılan hırsızlıkta Ahmet Ü'ye yardım eden motosiklet sürücüsünü arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin duvarını kırdığı iş yerine girdikten sonra raflardan topladığı aletleri, duvarda oluşturduğu delikten dışarıya aktarması yer alıyor. Kayıtlarda, daha sonra zanlının, çaldığı malzemeleri kendisini bekleyen arkadaşının yardımıyla motosiklete yükleyip götürdüğü görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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