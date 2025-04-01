Adana'da bir kişinin duvarını kırıp girdiği iş yerinden hırsızlık yapması kamerada

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin duvarını kırdığı iş yerine girdikten sonra raflardan topladığı aletleri, duvarda oluşturduğu delikten dışarıya aktarması yer alıyor. Kayıtlarda, daha sonra zanlının, çaldığı malzemeleri kendisini bekleyen arkadaşının yardımıyla motosiklete yükleyip götürdüğü görülüyor.

Polis ekipleri, Ömer D'nin iş yerinden yapılan hırsızlıkta Ahmet Ü'ye yardım eden motosiklet sürücüsünü arama çalışmalarını sürdürüyor.

Mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir kişinin duvarı kırıp çaldığı malzemeleri kendisini bekleyen motosikletli arkadaşının yardımıyla olay yerinden götürdüğünü belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerine giderek araştırma başlattı.

İş yerinden yaklaşık 700 bin lira değerindeki ses ve ışık sisteminin çalındığını gören Ömer D, durumu polise bildirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde 3 Mart'ta, ses ve ışık sistemleri sattığı mağazasını açmaya giden Ömer D, duvarının bir bölümü kırılan iş yerinden hırsızlık yapıldığını fark etti.

Adana'da duvarını kırarak girdiği mağazadan yaklaşık 700 bin liralık ses ve ışık sistemi çalan şüpheli tutuklandı.

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