Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 8 yıl 6 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık H.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 2 Şubat 2024'te Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki ikametinde poşete gizlediği 8,02 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, H.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

H.E. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 6 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.