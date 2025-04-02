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        Adana'da trafik polisi yoldan geçmeye çalışan kaplumbağaya yardım eli uzattı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde trafik uygulaması sırasında yoldan geçmeye çalışan kaplumbağaya polis memuru yardım etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 17:44 Güncelleme: 02.04.2025 - 17:44
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        Adana'da trafik polisi yoldan geçmeye çalışan kaplumbağaya yardım eli uzattı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde trafik uygulaması sırasında yoldan geçmeye çalışan kaplumbağaya polis memuru yardım etti.

        Çatalan Köprüsü mevkisinde uygulama yapan ekipte bulunan trafik polisi, bir kaplumbağanın araçların önünden karşıya geçmeye çalıştığını fark etti.

        Polis memuru, otomobillerin durdurulmasının ardından eline aldığı kaplumbağayı yolun karşısındaki ağaçlık alana bıraktı.

        Memurun kaplumbağaya yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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