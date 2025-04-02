Adana'da trafik polisi yoldan geçmeye çalışan kaplumbağaya yardım eli uzattı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde trafik uygulaması sırasında yoldan geçmeye çalışan kaplumbağaya polis memuru yardım etti.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde trafik uygulaması sırasında yoldan geçmeye çalışan kaplumbağaya polis memuru yardım etti.
Çatalan Köprüsü mevkisinde uygulama yapan ekipte bulunan trafik polisi, bir kaplumbağanın araçların önünden karşıya geçmeye çalıştığını fark etti.
Polis memuru, otomobillerin durdurulmasının ardından eline aldığı kaplumbağayı yolun karşısındaki ağaçlık alana bıraktı.
Memurun kaplumbağaya yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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