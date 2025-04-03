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        GÜNCELLEME - Adana'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı

        Adana'da dün minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 3 çocuğunun cenazeleri, Feke ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:01 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:01
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        GÜNCELLEME - Adana'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı
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        Adana'da dün minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 3 çocuğunun cenazeleri, Feke ilçesinde toprağa verildi.

        Ramazan Bayramı dolayısıyla gittikleri aile ziyaretinden döndükleri otomobilin Kozan-Feke kara yolunda minibüsle çarpışması sonucu yaşamını yitiren sürücü Zeynel (45), eşi Ülkü (44) ile çocukları Bedirhan (16), Emirhan Abdullah (14) ve Dileknaz Güleç'in (11) cenazeleri, morgdaki işlemlerin ardından Karacaoğlan Mahallesi'ne götürüldü.

        Burada kılınan cenaze namazı sonrası naaşlar, Feke Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene Güleç ailesinin yakınlarının yanı sıra Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ve vatandaşlar katıldı.

        Kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan minibüs sürücüsü Veysel Balta, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı mevkisinde dün Veysel Balta'nın kullandığı 01 U 0360 plakalı minibüsle çarpışan 01 RJ 402 plakalı otomobilin sürücüsü Zeynel ile yanındaki eşi Ülkü, çocukları Bedirhan, Emirhan Abdullah ve Dileknaz Güleç hayatını kaybetmiş, minibüsteki 10 yolcu da yaralanmıştı. Balta, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Güleç ailesinin, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde aile ziyareti için Feke ilçesine gittikleri, Kozan ilçesindeki evlerine dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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