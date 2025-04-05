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        Adana'da yöresel güveç patlıcan yemeğinin tanıtımı yapıldı

        Adana'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğince (TÜRES) yöresel güveç patlıcan yemeğinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 18:36 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:51
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        Adana'da yöresel güveç patlıcan yemeğinin tanıtımı yapıldı
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        Adana'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğince (TÜRES) yöresel güveç patlıcan yemeğinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında kentteki bir restoranda düzenlenen etkinliğe, TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, şefler ve vatandaşlar katıldı.

        Restoranda, Adanalı şefler tarafından güveç patlıcan yemeğinin tarifi ve pişirimi yapılarak vatandaşlara sunumu gerçekleştirildi.

        Burada konuşan TÜRES Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, AA muhabirine, Adana'nın gastronomi konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Tüm vatandaşları Adana'ya beklediklerini belirten Serttaş, şöyle devam etti:

        "Adana'nın unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini restoranlarda işlememiz için Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmış olduğu bir program var, onu yapıyoruz. Adana'da 300 çeşit eskiden yapılan, şu an işletmelerde bulamayacağımız yemekler var. Bunları Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Menünüze koyduğunuz takdirde size kültür noktası, lezzet noktası ünvanını vereceğim.' demişti. Adana'da şu an 16 restorana 'kültür noktası, lezzet noktası' ünvanı verildi. Bunlardan birisi şu an burada gerçekleştiriliyor.

        Ünlü şeflerimiz Ramazan Bingöl ve Bedri ustam (Bedrettin Aydoğdu), Adana'nın tarihi yerinde eski Adana güvecini yapıyorlar ve gösteriyorlar. En başında Adana kebabıyla başladığımız program tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda 1,5 milyon misafiri yurt içinden ve dışından Adana'ya bekliyoruz. En son rekorumuz buydu. Bu yıl verilere göre bunun üzerine çıkacağı görülüyor. Herkesi Adana'ya bekliyoruz."

        Festival kapsamındaki etkinlikler 13 Nisan'a kadar sürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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